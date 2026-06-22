Soruşturma resen başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yapılan incelemelerde söz konusu içerikleri paylaştığı değerlendirilen Hatice Öncel hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen şahıs savcılıkta ifade verdi.

Savcılık, şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Şahsın hâkimlikteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adli makamların yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, dosyaya ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.