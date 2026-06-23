Adalet Bakanlığı, organize suç örgütleriyle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 81 ile yeni bir genelge gönderdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, genelgeyle birlikte şehirlerde yapılanan, gençleri hedef alan, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan ve vatandaşların huzurunu tehdit eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve koordineli yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Gürlek, mücadelede suç örgütlerinin sadece sokaktaki üyeleriyle değil, yöneticileri, bağlantıları ve finans kaynaklarıyla da ele alınacağını belirterek, devletin kamu düzenini bozacak hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

Genelge kapsamında savcılık ve kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, organize suçlarla mücadelede daha kararlı bir çalışma yürütülmesi amaçlanıyor.