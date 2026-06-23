Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim sisteminde öğrenme anlayışını kökten değiştirecek yeni bir düzenlemeyi duyurdu. “Mikro yeterlilikler” adı verilen sistemle, üniversite dışında edinilen bilgi ve beceriler artık resmi akademik karşılık bulacak.

YÖK tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile uygulamanın gelecek yıldan itibaren başlaması planlanıyor.

Kampüs Dışındaki Eğitimler Artık Tanınacak

Yeni sistemle birlikte öğrenciler ve mezunlar;

Online kurslar

Sertifika programları

Sektör eğitimleri

Uygulamalı atölyeler

Araştırma ve teknoloji merkezlerindeki eğitimler

gibi kampüs dışı öğrenme faaliyetlerinden elde ettikleri kazanımları akademik sisteme dahil edebilecek.

Bu kapsamda elde edilen yetkinlikler, belirli kriterler doğrultusunda AKTS kredisine dönüştürülebilecek ve transkript ile diploma eklerinde yer alabilecek.

Mezuniyet Kredilerinin Yüzde 10’u Dış Eğitimlerden

Düzenlemeye göre öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün yüzde 10’una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde edebilecek.

Hangi eğitimlerin akademik karşılık bulacağına ise üniversite senatoları karar verecek.

Dijital Sertifika ve Rozet Sistemi Geliyor

Mikro yeterlilik programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere;

Uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar

Dijital rozetler

Dijital cüzdanlarda saklanabilir yetkinlik kayıtları

verilecek.

Bu sistemle birlikte öğrenme çıktılarının daha şeffaf, izlenebilir ve uluslararası düzeyde tanınabilir hale gelmesi hedefleniyor.

Yapay Zeka ve Dijital Beceriler Ön Planda

Yeni model özellikle;

Yapay zeka

Veri bilimi

Dijital teknolojiler

Yazılım ve mühendislik uygulamaları

gibi hızla gelişen alanlardaki yetkinlik ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Öğrencilerin sadece diploma programlarıyla sınırlı kalmadan iş dünyasının ihtiyaç duyduğu güncel becerileri de kazanması hedefleniyor.

YÖK: “Yaşam Boyu Öğrenme Güçlenecek”

YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni sistemin yükseköğretimi “diploma odaklı yapıdan yetkinlik odaklı yapıya” taşıyan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Özvar, öğrenmenin artık sadece sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını belirterek öğrencilerin kampüs dışındaki eğitim fırsatlarına daha fazla yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Amaç: Uluslararası Tanınırlık ve Esnek Eğitim

Yeni düzenlemeyle Türkiye’de kazanılan mikro yeterliliklerin uluslararası düzeyde daha kolay tanınması, eğitim sisteminin daha esnek hale gelmesi ve yaşam boyu öğrenmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.