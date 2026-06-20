YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu oturuma 2 milyon 425 bin 560 aday katılacak. Adayların temel bilgi ve becerilerini ölçen sınavın ardından gözler pazar günü yapılacak diğer oturumlara çevrilecek.

AYT ve YDT Yarın Yapılacak

Üniversite adayları için kritik öneme sahip Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te başlayacak. AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday başvuruda bulundu.

Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Böylece milyonlarca öğrencinin aylardır hazırlandığı YKS maratonu tamamlanmış olacak.

Sonuçlar 22 Temmuz'da Açıklanacak

Sınav heyecanının ardından adayları sonuç bekleyişi başlayacak. ÖSYM takvimine göre 2026-YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak.

En Genç Aday 16, En Yaşlı Aday 87 Yaşında

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken verileri paylaştı.

Buna göre sınavın en genç adayı 16 yaşında, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 aday da üniversite hayali için sınava başvurdu.

2026-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 324 bin 509'unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119'unu ise erkekler oluşturdu. Yükseköğretim Kurulu'nun 34 yaş üstü kadınlara yönelik kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının ise 83 bin 741 olduğu açıklandı.

Yurt Genelinde Geniş Güvenlik Önlemleri

İçişleri Bakanlığı tarafından sınav süresince ülke genelinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bu kapsamda 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekip görev yapacak.

Sınava geç kalma riski yaşayan adaylara destek sağlanırken, organize kopya girişimleri ve sınav güvenliğini tehdit edebilecek tüm olumsuzluklara karşı da özel önlemler uygulanacak.

Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak

Kimlik kartını kaybeden veya yenilemesi gereken adayların mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü hafta sonu boyunca hizmet verecek.

Yetkililer, adayların sınav saatlerinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve gerekli belgelerini eksiksiz yanlarında bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.