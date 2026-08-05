Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Milyonlarca öğrenci ve velinin aradığı LGS sonuç sorgulama ekranı, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. İşte sonuç öğrenme adımları ve merak edilen detaylar.

LGS Sonuç Sorgulama Ekranı Nasıl Kullanılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen LGS yerleştirme sonuçları, adayların erişimine açılmasının ardından yoğun bir şekilde aranmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler, T.C. kimlik numaraları ve okul numaraları gibi bilgilerle sisteme giriş yaparak yerleştikleri okulları kolayca öğrenebiliyor.

Sonuçlara doğrudan ulaşmak ve sorgulama yapmak için resmi adresler aktif durumda bulunuyor.

Sonuçlar Hangi Adresten Sorgulanır?

LGS ilk yerleştirme sonuçları ve sonraki süreçlere ait detaylı sorgulama işlemleri yalnızca yetkili resmi kurumlar üzerinden yürütülüyor: