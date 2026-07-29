2026 KPSS Ön Lisans Başvuruları Alınmaya Başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvuru sürecini başlattı. Ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için katılacağı sınav, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 10 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans Sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav sonuçları, kamu kurumlarının personel alımlarında kullanılacak ve adayların merkezi yerleştirme süreçlerinde puanları esas alınacak.

DHBT Başvuru ve Sınav Tarihleri de Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM, ön lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların öncelikle 4 Ekim'de yapılacak KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar başvurularını;

ÖSYM Başvuru Merkezleri,

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ,

, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemlerinin belirtilen süre içerisinde tamamlanması ve sınav ücretinin zamanında yatırılması gerekiyor.