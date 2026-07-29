Pusula Maraş tarafından hayata geçirilecek son tekrar kampıyla adaylara, sınav öncesi yoğun çalışma temposunda önemli bir akademik destek sağlanacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, KPSS’nin önemli konu başlıkları ele alınarak adayların sınav öncesinde kapsamlı bir tekrar yapmasına imkân sunulacak.

17 – 20 Ağustos tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek KPSS Son Tekrar Kampı, dört gün boyunca devam edecek. Her gün saat 09.00’da başlayacak program, 17.00’a kadar sürecek. Dört günlük kampın ilk gününde Matematik alanında İlyas Güneş gençlerle bir araya gelecek. 18 Ağustos Salı günü Tarih alanında Günay Göktaş, 19 Ağustos Çarşamba günü Anayasa alanında Özgür Özkınık ve 20 Ağustos Perşembe günü ise Türkçe alanında Yelda Ünal, KPSS adaylarına yönelik eğitim gerçekleştirecek.

Sınav Öncesi Kapsamlı Hazırlık İmkânı

Pusula Maraş, İşler Yayın Grubu ve Yargı Akademi iş birliğiyle düzenlenecek kamp kapsamında, alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilecek konu anlatımları ve tekrarlarla adayların sınav öncesinde bilgilerini pekiştirmeleri amaçlanıyor. Dört gün sürecek programın, KPSS’ye hazırlanan gençlerin çalışmalarına katkı sağlamasının yanı sıra sınav öncesi motivasyonlarını artırması da hedefleniyor.

Başvurular Çevrimiçi Yapılabilecek

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek KPSS Son Tekrar Kampı’na, sınava hazırlanan tüm gençler davet edildi. Kampa katılmak isteyen adaylar, çevrimiçi başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabilecek. Başvurular, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/07/28/pusula-maras-kpss-son-tekrar-kampi-basvuru-formu internet adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra mesleki ve kariyer yolculuklarında da desteklenmeye devam edileceği belirtilerek, KPSS’ye hazırlanan tüm adaylar ücretsiz olarak düzenlenecek son tekrar kampına davet edildi.