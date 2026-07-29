Pusula Maraş Tematik Kampları Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Pusula Maraş tematik kampları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen UNESCO Edebiyat Şehri Kampı, Andırın'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Çınar Geçidi'nde düzenlendi. Kamp, gençlere hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de Kahramanmaraş'ın köklü edebiyat mirasını yakından tanıma fırsatı sundu.

UNESCO Edebiyat Şehri Kimliği Gençlerle Buluştu

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri unvanına sahip Kahramanmaraş'ın kültürel birikimini genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen kampta, edebiyatın farklı yönleri çeşitli etkinliklerle ele alındı.

Katılımcılar, düzenlenen söyleşilerde Türk edebiyatına dair yeni bilgiler edinirken, şiir dinletileriyle de usta şairlerin eserlerini dinleme imkânı buldu. Böylece gençler, şehrin güçlü edebiyat geleneğini yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Doğanın Ortasında Kitap ve Şiir Keyfi

Kamp boyunca gençler sadece edebiyatla değil, doğayla da iç içe unutulmaz anlar yaşadı.

Takım oyunları, grup çalışmaları ve sosyal etkinliklerle dolu programın sonunda kamp ateşi etrafında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği büyük ilgi gördü. Katılımcılar, yıldızların altında kitap okuyup edebiyat üzerine sohbet ederek kampın en anlamlı anlarından birine tanıklık etti.

Sosyal Bağlar Güçlendi

Program kapsamında düzenlenen takım oyunları ve grup etkinlikleri sayesinde farklı okullardan ve çevrelerden gelen gençler kaynaşma fırsatı buldu.

İletişim, dayanışma ve ekip çalışmasını ön plana çıkaran etkinliklerde gençler hem eğlendi hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştirdi.

Katılımcılardan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Kampa katılan gençler, doğayla iç içe gerçekleştirilen organizasyonun kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Edebiyatın doğanın huzuruyla buluştuğu etkinliğin hem kültürel hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladığını belirten katılımcılar, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraş'ta böyle anlamlı bir organizasyon düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gençlere Kültür, Doğa ve Edebiyatı Bir Arada Sunan Organizasyon

Pusula Maraş çatısı altında gerçekleştirilen UNESCO Edebiyat Şehri Kampı, gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını sağlarken aynı zamanda doğa, sanat ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek organizasyonlardan biri olarak öne çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik tematik kamp programlarının önümüzdeki süreçte de farklı etkinliklerle devam etmesi bekleniyor.