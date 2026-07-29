Büyükşehir'den Yaşlılara Dijital Güvenlik Desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında toplumun her kesimine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Habitat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Dijitalde Güvendeyim" eğitim programı, yaşlı vatandaşları dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirdi.

Eğitimler, Aktif Yaşam Merkezi ve Barbaros Yaşlı Dinlenme Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dijital Dolandırıcılık Yöntemleri Anlatıldı

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, son yıllarda artış gösteren telefon, internet ve mobil uygulama dolandırıcılıklarına dikkat çekildi.

Katılımcılara;

Sahte banka ve kamu kurumu aramaları,

Kimlik ve kişisel bilgilerin korunması,

Telefon ve SMS yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimleri,

İnternet üzerinden gerçekleştirilen sahte yatırım ve alışveriş tuzakları,

Güvenli internet kullanımı

gibi konularda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Gerçek Olaylar Üzerinden Bilgilendirme Yapıldı

Eğitim programında, son dönemde sıkça karşılaşılan yatırım, banka ve kargo dolandırıcılığı gibi olaylar gerçek örneklerle anlatıldı.

Uzmanlar, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak açıklarken, yaşlı vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri dijital tehditleri daha kolay fark etmelerine yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Katılımcılar Sorularına Yanıt Buldu

Programın interaktif bölümünde katılımcılar merak ettikleri konuları uzmanlara doğrudan yöneltme fırsatı yakaladı.

Dijital güvenlik konusunda bilinçlenen yaşlı vatandaşlar, güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin korunması ve dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemler hakkında pratik bilgiler edindi.

Amaç Dijital Dünyada Daha Güvenli Bir Yaşam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin günlük yaşamda daha fazla yer aldığı günümüzde özellikle yaşlı bireylerin dijital ortamlarda güvenli hareket edebilmesini hedefliyor.

Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde katılımcılar, dijital dolandırıcılık yöntemlerini tanıyarak olası mağduriyetlerin önüne geçebilecek bilgi ve farkındalığa sahip oldu. Büyükşehir Belediyesi, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi hedefliyor.