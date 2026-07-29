Bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Görgel, şehirdeki son duruma ilişkin ve Kahramanmaraş’ın tarım sektöründeki mevcut durumu, üreticilerin ihtiyaçları ve devam eden yatırımlar hakkında Bakan Yumaklı’ya bilgiler aktardı. Şehrin tarımsal kalkınmasını güçlendirecek yeni projeler üzerine de değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Kahramanmaraş’ın tarımsal potansiyeli, kırsal kalkınma çalışmaları ve yatırımlar hakkında da fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Bakan İbrahim Yumaklı'ya Kahramanmaraş'a gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Görgel, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti.

“Üretimi Güçlendirmek Adına Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Milletvekilimiz Tuba Köksal ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ettik. Kahramanmaraş'ımızın kalkınmasında tarım ve hayvancılık sektörünün çok önemli bir yeri bulunuyor. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı ile şehrimizin tarım alanındaki mevcut durumu, devam eden yatırımları ve üreticilerimizin beklentilerini kapsamlı şekilde değerlendirdik. Kırsal mahallelerimizde de üretimi güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Çiftçilerimizin daha güçlü üretim yapabilmesi, kırsal kalkınmanın hız kazanması ve tarımsal potansiyelimizin en verimli şekilde değerlendirilmesi noktasında Bakanlığımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Bakanımıza, üreticilerimize yönelik yürüttüğümüz destekleri ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığımız projeleri aktarma fırsatı bulduk. Şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.