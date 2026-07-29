Konya Emniyeti Trafik İhlallerine Göz Açtırmadı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik kazalarını azaltmak ve vatandaşların can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik inceleme başlattı.

Drift Yapan Sürücülere Rekor Ceza

Yapılan çalışmalar kapsamında Meram ilçesinde drift yaparak görüntülerini sosyal medyada paylaşan bir sürücüye 165 bin lira idari para cezası uygulandı.

Karaman Caddesi ile Karatay ilçesinde drift yaptığı belirlenen iki sürücüye ise ayrı ayrı 140 bin lira ceza kesildi. Ayrıca üç sürücünün de sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

Düğün Konvoyu ve Ters Yön İhlali de Cezasız Kalmadı

Denetimlerde araç dışında yolcu taşıyarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 13 bin 719 lira, yerleşim yeri içerisinde ters yönde araç kullanan sürücüye ise 20 bin lira idari para cezası verildi.

Selçuklu ilçesinde düğün konvoyu nedeniyle yolu trafiğe kapattığı belirlenen sürücüye de 90 bin lira ceza uygulandı.

Kaldırımda Araç Kullananlar da Tespit Edildi

Ekiplerin yaptığı denetimlerde kaldırım üzerinde araç kullandığı belirlenen üç sürücüye ayrı ayrı 5 bin lira, yola kum dökerek ilerlediği tespit edilen bir sürücüye ise 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Toplam Ceza 586 Bin 719 Liraya Ulaştı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren çeşitli ihlaller nedeniyle 10 sürücüye toplam 586 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin hem sahada hem de sosyal medya paylaşımları ile vatandaş ihbarları doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.