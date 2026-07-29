İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile ilgili birimlerde görevli personelin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın Konusu Ruhsat ve İskan Süreçleri

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma; ihbarlar, mağdur beyanları ve bazı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda başlatıldı.

Soruşturmada, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüz uygulamalar yapıldığı, belediye iştiraki Kent AŞ'nin resmi yetkisi bulunmamasına rağmen ruhsat süreçlerinde etkin rol aldığı iddia edildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamaları kapsamında işlem yürütüyor.

MASAK Raporları Dosyaya Girdi

Soruşturma dosyasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin de yer aldığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, Kent AŞ ile bazı müteahhit firmalar arasında "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşmeler düzenlendiği ve bu sözleşmeler üzerinden haksız kazanç elde edildiğine ilişkin iddiaların araştırıldığı ifade edildi.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporları ile mağdur beyanlarının da dosyada delil olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Rüşvet ve İrtikap İddiaları İnceleniyor

Soruşturma kapsamında bazı müteahhitlerin yapı ve iskan ruhsatı işlemleri karşılığında menfaat talep edildiği yönündeki iddialar da araştırılıyor.

Başsavcılık, bazı ödemelerin nakit olarak yapıldığı, bazı işlemlerde ise farklı yöntemler kullanıldığı yönündeki iddiaların deliller doğrultusunda incelendiğini bildirdi.

11 Adrese Operasyon Düzenlendi

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.