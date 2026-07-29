Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukların ve gençlerin daha fazla spor yapabilmesi için yeni tesisler hizmete kazandırılıyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje sayesinde şehir genelinde tamamlanan 31 sentetik halı saha, mahallelerde yaşayan vatandaşların kullanımına açıldı.

78 Milyon TL'lik Yatırım Hayata Geçirildi

Yaklaşık 78 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen proje, Kahramanmaraş'ın birçok ilçesini kapsıyor. Modern standartlarda inşa edilen sentetik halı sahalar, gençlerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkân sağlayacak.

Yeni tesislerle birlikte mahallelerde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşta sportif faaliyetlerle tanışması hedefleniyor.

31 Halı Saha Hangi İlçelere Yapıldı?

Yatırım kapsamında Kahramanmaraş'ın farklı ilçelerine toplam 31 sentetik halı saha kazandırıldı.

Projeden yararlanan ilçeler ve mahalleler şöyle:

Afşin: Alparslan, Hüyüklü, Gerger ve Afşinbey (4 saha)

Alparslan, Hüyüklü, Gerger ve Afşinbey (4 saha) Andırın: Geben (1 saha)

Geben (1 saha) Çağlayancerit: Aksu (1 saha)

Aksu (1 saha) Dulkadiroğlu: İstasyon, Maksutuşağı ve Karacasu (3 saha)

İstasyon, Maksutuşağı ve Karacasu (3 saha) Ekinözü: İçmeler (1 saha)

İçmeler (1 saha) Elbistan: Kızılcaoba ve Çiçek (2 saha)

Kızılcaoba ve Çiçek (2 saha) Göksun: Harbiye ve Büyükçamurlu (2 saha)

Harbiye ve Büyükçamurlu (2 saha) Onikişubat: Köseli, Hürriyet, Vadi, Binevler, Kurtlar, Kızılseki, Kazım Karabekir, Altınova, Yeşilkent Fatmalı, Dadağlı, Dönüklü, Ilıca, Abdulhamithan ve Aksu mahalleleri (14 saha)

Köseli, Hürriyet, Vadi, Binevler, Kurtlar, Kızılseki, Kazım Karabekir, Altınova, Yeşilkent Fatmalı, Dadağlı, Dönüklü, Ilıca, Abdulhamithan ve Aksu mahalleleri (14 saha) Pazarcık: Karagöl (1 saha)

Karagöl (1 saha) Türkoğlu: Cumhuriyet ve Çakallı (2 saha)

Çocuklar ve Gençler İçin Yeni Spor Alanları

Hizmete açılan sentetik halı sahalar, özellikle çocuklar ve gençler için yeni sosyal yaşam alanları oluşturacak.

Mahalle ölçeğinde planlanan bu yatırımlar sayesinde gençlerin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmesi, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve takım ruhu, disiplin ile sosyal dayanışma gibi değerleri kazanması amaçlanıyor.

Sağlıklı Nesiller İçin Spor Yatırımları Sürecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporun toplumun her kesimine ulaşmasını hedefleyen yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Yeni halı sahalarla birlikte vatandaşların spor tesislerine erişimi kolaylaşırken, mahallelerde düzenlenecek sportif etkinlikler ve turnuvalarla gençlerin spora olan ilgisinin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcularını yetiştirecek modern tesislerle Kahramanmaraş'ın spor altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.