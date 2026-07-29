Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve Türkiye'yi yasa boğan acı olaylardan biri olan Şehit Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok sporcunun ve gencin hayatını kaybettiği faciada, yerel mahkemenin verdiği kararlar Yargıtay tarafından bozuldu. Dosya yeniden Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yargıtay'dan "Bilinçli Taksir" Vurgusu: Cezalar Yetersiz Bulundu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'nin istinaf esastan ret kararını detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan inceleme sonucunda; statik proje müellifi ve fenni mesul Tuğrul Kaya, mimari proje müellifi Memduh Kaya ile yapı sahibi Mustafa Attaroğlu hakkında uygulanan "bilinçli taksir" ceza artırımının son derece yetersiz olduğu tescillendi.

Bilirkişi raporları ve dosya kapsamındaki teknik tespitlere göre, binanın 1975 Deprem Yönetmeliği'ne aykırı inşa edildiği, beton dayanımının kritik düzeyde düşük olduğu ve temel, kolon ile kirişlerde çok sayıda yapısal eksiklik bulunduğu belgelendi. Yargıtay, bu ağır kusurlara rağmen alt sınırdan ceza verilmesini hukuka aykırı buldu. Ayrıca yapı sahibi Mustafa Attaroğlu yönünden hesaplama hatası yapıldığı da kararda net bir şekilde vurgulandı.

Beraat Eden Mühendis İçin Karar Değişti

Yargı sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de beraat eden isimlerdi. Yargıtay, yerel mahkemece beraatine karar verilen inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu yönünden de bozma kararı verdi. Kurtçu'nun 2016 yılında hazırladığı performans analiz bilgi formunda binanın depreme dayanıklı olduğunu ve yurt olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığını belirttiği, ancak hazırlanan gerçekçi bilirkişi raporlarının yapının yönetmeliklere tamamen aykırı olduğunu gözler önüne serdiği aktarıldı. Kurtçu'nun eyleminin bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Faciada Kaybedilen Canlar Yürek Yakmıştı

6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde yıkılan Şehit Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu, sadece öğrencilere değil, aynı zamanda Türk sporuna da çok büyük acılar yaşatmıştı:

Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcuları Burhanettin Sever, Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Taner Kahriman,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor güreşçileri Ahmet Taş, Ahmet Turan Durman, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Mehmet Eskisarılı ve Ozan Datlı

bu yurtta enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Yargıtay kararında, yaralanan bazı mağdurların davaya katılma taleplerinin reddedilmesinin de hukuka aykırı olduğu belirtilerek, bu kişilerin de dosyaya dahil edilmesi gerektiğine hükmedildi. Şimdi tüm gözler Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayacak olan yargılama sürecine çevrildi.