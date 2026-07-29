Grup aşamasını 6. sırada tamamlayarak adını son 8 takım arasına yazdıran ay-yıldızlılarımız, dev rakibi karşısında sahada adeta kalbini ortaya koydu.

Son Topa Kadar Savaş: 0-3

Zorlu eşleşmede Filenin Efeleri, ilk iki katılımındaki tecrübesizliğini geride bırakarak bu sezon ne denli büyük bir gelişim kaydettiğini dünya voleyboluna gösterdi. Özellikle maçın ikinci ve üçüncü setlerinde nefes kesen bir mücadelenin altına imza atan millilerimiz, sarf ettiği yoğun çabaya rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

1. Set: Türkiye 21 - 25 Slovenya

2. Set: Türkiye 33 - 35 Slovenya

3. Set: Türkiye 37 - 39 Slovenya

Maç boyunca pes etmeyen, özellikle karar setlerinde sayıların adeta seri üretime geçtiği kıyasıya çekişmede rakibine boyun eğen millilerimiz, bu sonuçla turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.

Bu Sezon Ne Yaptılar?

VNL'deki 3. deneyimini yaşayan ve başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu yıl gösterdiği harikulade performansla dikkatleri üzerine çekti.

2024 (İlk Sezon): 1 Galibiyet

2025 (İkinci Sezon): 3 Galibiyet

2026 (Bu Sezon): Oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı ve önceki iki sezondaki toplam galibiyet sayısını ikiye katladı.

Güncel Çeyrek Final ve Kalan Maç Programı

29 Temmuz Çarşamba:

Slovenya - Türkiye: 3 - 0

14.30 | Japonya - Çin

30 Temmuz Perşembe: