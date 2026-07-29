Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de altyapı ve ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu kez Elbistan'ın İncecik Mahallesi'nde önemli bir projeye imza atılıyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma ile mahalle mezarlığının ulaşım altyapısı baştan sona yenileniyor.

1.500 Metrekarelik Alanda Kilit Parke Döşeniyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında mezarlığa ulaşımı sağlayan ana yollar ile mezarlık içerisindeki stabilize yollar kilit parke ile kaplanıyor.

Yaklaşık 1.500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen uygulama sayesinde mezarlık içerisindeki ulaşım daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Yağışlı Havalarda Yaşanan Sorunlar Sona Erecek

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur ve su birikintilerinin neden olduğu ulaşım sıkıntılarının büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

Kilit parke uygulaması sayesinde vatandaşlar, mezarlık ziyaretlerini dört mevsim daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Kabir Ziyaretleri Daha Konforlu Olacak

Proje ile sadece ulaşım kolaylaştırılmıyor, aynı zamanda mezarlık alanının daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması da amaçlanıyor.

Özellikle bayramlar, kandiller ve özel günlerde yoğun ziyaretçi ağırlayan İncecik Mahalle Mezarlığı'nda yapılan düzenlemelerin, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve erişilebilir bir ortamda gerçekleştirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kırsalda Hizmet Seferberliği Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını ihtiyaç duyulan noktalarda hayata geçiren belediye, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri etap etap hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan İncecik Mahallesi'nde yürütülen kilit parke çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.