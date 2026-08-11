2026-2027 Eğitim Yılı Geri Sayım Rehberi

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için yaz tatilinin son virajına girildi. Yeni eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. Tatilin tadını çıkaran öğrenciler bir yandan okul heyecanı yaşarken, bir yandan da "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusunun yanıtını arıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için heyecan dorukta. Kademeli olarak gerçekleşecek açılışlar için geri sayım süreleri netleşti. Peki, kim ne zaman ders başı yapacak? İşte sınıf sınıf merak edilen tüm tarihler...

Öğretmenler İçin Geri Sayım: 21 Gün Kaldı!

Yeni eğitim sezonunun hazırlıkları öğrenciler okul kapısından içeri girmeden çok önce başlıyor. Seminer dönemleri ve sınıf hazırlıklarıyla birlikte öğretmenler için maraton erken başlıyor.

Öğretmenler için mesleki çalışma dönemi 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Bugün itibarıyla öğretmenlerin okullarına dönmesine ve yeni yıl hazırlıkları için kolları sıvamasına tam 21 gün kaldı.

Minikler İçin Heyecan Başlıyor

Okul korkusunu yenmek ve yeni ortama adapte olabilmek adına her yıl uygulanan uyum haftası bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak minik öğrenciler, diğer kademelerden birkaç gün önce okulun yolunu tutacak.

Uyum haftası kapsamında minik öğrencilerin ilk ders zili 7 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Miniklerin bu heyecanlı buluşmasına yani okul öncesi ve 1. sınıfların açılmasına tam 27 gün kaldı.

2. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar: 34 Gün Sonra Ziller Çalacak

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki diğer tüm ara sınıflar için ise yaz tatili biraz daha devam ediyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan milyonlarca öğrenci, dinlenmiş bir zihinle yeni döneme "merhaba" demeye hazırlanıyor.

Tüm bu kademelerdeki öğrencilerin ders başı yapacağı tarih ise 14 Eylül 2026 olarak belirlendi. 2-12. sınıf öğrencilerinin okullarına kavuşmasına ve sınıflarını doldurmasına tam 34 gün kaldı.

Veliler İçin Alışveriş Telaşı Hız Kazanıyor

Okulların açılmasına kalan gün sayısının azalmasıyla birlikte veliler de kırtasiye, kıyafet ve okul çantası alışverişleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Fiyat araştırmaları ve eksiklerin tamamlanması süreci bu son bir aylık periyotta en yoğun dönemini yaşayacak. Geri sayım sürerken, hem öğrenciler hem de aileler yeni dönem için şimdiden hazırlıklarını tamamlamaya başladı.