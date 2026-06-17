LGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

2026 LGS değerlendirme sistemi, çok aşamalı bir hesaplama modeline dayanıyor. Öğrencilerin puanı tek bir sınav puanı olarak oluşturulurken şu adımlar izleniyor:

1. Doğru ve yanlışlar belirleniyor

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her test için öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı hesaplanıyor.

2. Net puan sistemi uygulanıyor

Her testteki net hesaplaması şu şekilde yapılıyor:

Doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarılıyor.

3. Ham puanlar oluşturuluyor

Her öğrencinin ilgili testten elde ettiği netler “ham puan” olarak sisteme giriliyor.

STANDART PUAN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

LGS’de yalnızca doğru sayısı değil, sınavın genel ortalaması da hesaplamaya dahil ediliyor.

4. Ortalama ve standart sapma hesaplanıyor

Her test için tüm öğrencilerin ortalaması ve dağılımı belirleniyor.

5. Puanlar standart hale getiriliyor

Ham puanlar; ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde dönüştürülüyor. Her testin standart puanı, MEB tarafından belirlenen katsayılarla çarpılıyor.

Bu işlem sonucunda sözel alan ve sayısal alan birleştirilerek tek bir LGS puanı elde ediliyor.

YÜZDELİK DİLİM NASIL BELİRLENİYOR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarı sırasını gösteriyor.

Tüm öğrencilerin puan sıralaması yapılır

Öğrencinin sıralamadaki yeri hesaplanır

Buna göre yüzdelik dilim oluşturulur

Bu nedenle aynı puan, farklı yıllarda farklı yüzdelik dilime karşılık gelebilir.

SINAVLI/SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN VE SINAVLI OKUL TABAN PUAN BİLGİLERİ

Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu – 2026

LGS 2026 TAKVİMİ

Sonuçların açıklanması: 10 Temmuz 2026

10 Temmuz 2026 Tercih dönemi: 13 – 24 Temmuz 2026

13 – 24 Temmuz 2026 Yerleştirme sonuçları: 5 Ağustos 2026

5 Ağustos 2026 Nakil işlemleri: 5 – 14 Ağustos 2026

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih süreci resmi olarak başlayacak ve öğrenciler lise yerleştirmeleri için kritik bir döneme girecek.