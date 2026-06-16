Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortaöğretim net okullaşma oranında görülen azalmanın nedenine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Tekin, düşüşün eğitim sistemindeki yapısal bir durumdan kaynaklandığını ifade etti.

Düşüşün Nedeni 2007 Doğumlu Öğrenciler

Bakan Tekin, 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir kısmının 2023-2024 döneminde ortaöğretimden mezun olmasıyla birlikte istatistiklerde değişim yaşandığını belirtti.

Tekin, bu durumun ortaöğretim net okullaşma oranında düşüş olarak yansıdığını ifade etti.

“Eğitim Dışına Çıkış Olarak Yorumlanmamalı”

Açıklamada, 14-17 yaş grubunun uluslararası tanım gereği ortaöğretim çağ nüfusu olarak kabul edildiği vurgulanarak, özellikle 17 yaş grubundaki azalmanın genel oranı düşürdüğü belirtildi.

Bakan Tekin, bu tablonun öğrencilerin eğitim sisteminden tamamen çıktığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Okula Devam ve Eylem Planları

Bakanlık tarafından devamsızlık ve okula uyum süreçlerinin yakından takip edildiği belirtilirken, öğrencilerin eğitimden kopmaması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Bu kapsamda:

Devamsızlık takibi

Rehberlik ve yönlendirme çalışmaları

Okul aidiyetini artırıcı uygulamalar

Risk altındaki öğrencilerin tespiti

gibi alanlarda yoğun çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

81 İlde Eylem Planı

Bakan Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerinden alınan veriler doğrultusunda saha çalışmaları yapıldığını ve farklı okul türlerinde okullaşma ile devam oranlarını artırmaya yönelik eylem planlarının hazırlandığını açıkladı.