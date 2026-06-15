Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda bazı sorular, sınav sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Türkiye'nin dört bir yanında 4 bin 244 okulda eş zamanlı olarak uygulanan sınavın ardından öğrenciler ve veliler, soru ve cevapları değerlendirmeye başladı.

LGS İki Oturumda Tamamlandı

Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sözel alanda öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden oluşan 50 soruyu 75 dakikada yanıtladı.

Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal bölüm için öğrencilere 80 dakika süre tanındı.

Milli Takım Detaylı Soru Dikkat Çekti

Sınavın ardından özellikle bir soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Son dönemde elde ettiği başarılarla Dünya Kupası yolunda önemli adımlar atan A Milli Futbol Takımı'nın konu edildiği soru, öğrencilerin karşısına sınavda çıktı.

"Bizim Çocuklar" olarak anılan milli takımın başarılarına gönderme yapılan soru, hem futbolseverlerin hem de eğitim camiasının dikkatini çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sınav çıkışında öğrencilerin en çok tartıştığı sorular arasında yer alan milli takım temalı soru, kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

Bazı öğrenciler sorunun dikkat gerektirdiğini belirtirken, bazıları ise soru kökünü anlamakta zorlandıklarını ifade etti. Sınavın ardından yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim aldı.

Sorunun Cevabı Açıklandı

Gözler Sonuç Takvimine Çevrildi

LGS maratonunun tamamlanmasının ardından öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih süreci öncesinde puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, MEB tarafından yapılacak resmi açıklamaları bekliyor.

Uzmanlar ise öğrencilerin sınav sonrası sosyal medyada dolaşan yorumlardan etkilenmemesi ve resmi sonuçları beklemesi gerektiğini vurguluyor.