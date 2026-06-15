Öğrencilerin Geri Sayımı Başladı

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Özellikle yaz tatili planlarını şekillendirmek isteyen aileler, okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Yoğun geçen ders maratonunun ardından öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Peki, okullar hangi gün kapanıyor?

Okullar 26 Haziran'da Tatile Giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak. Böylece milyonlarca öğrenci için uzun ve dinlenme fırsatı sunan tatil dönemi resmen başlamış olacak.

Yaz Tatili Planları Şimdiden Yapılıyor

Okulların kapanmasına sayılı günler kala birçok aile yaz tatili hazırlıklarına hız verdi. Turizm bölgelerinde rezervasyon hareketliliği yaşanırken, öğrenciler de tatilde katılacakları kurslar, spor faaliyetleri ve sosyal etkinlikler için plan yapmaya başladı.

Uzmanlar ise yaz tatilinin sadece dinlenme değil, aynı zamanda kişisel gelişim açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Karne Günü Heyecanı Yaklaşıyor

Öğrenciler bir yandan sınavlarını tamamlarken diğer yandan karne heyecanı yaşamaya başladı. Özellikle ilkokula yeni başlayan öğrenciler için ilk karne heyecanı ayrı bir önem taşıyor.

Eğitimciler, karne notları ne olursa olsun çocukların motivasyonunun korunması gerektiğini belirterek velilere destekleyici bir yaklaşım sergilemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Yeni Eğitim Yılı Öncesi Uzun Mola

26 Haziran'da başlayacak yaz tatili, öğrencilerin yoğun geçen eğitim döneminin ardından dinlenmelerine ve yeni eğitim yılına daha güçlü başlamalarına imkan sağlayacak.

Milyonlarca öğrenci şimdi gözünü karne gününe çevirmiş durumda. Geri sayım sürerken, yaz tatili heyecanı da her geçen gün artıyor.