“Belediyelerin paralarını çaldılar parti satın aldılar, her şeyi satın almışlar”

Mustafa Şen Anadolu Sohbetleri Programında yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin gelen soruya; “Vatandaşlarımız diyorlar ki, bu yolsuzluk iddiaları gerçek. Bunlar çok kötü bir şekilde yolsuzluk yapmışlar. Her şeyi satın almışlar. O kadar ki bir partiyi satın almaya kalkmışlar, partinin delegelerinin iradesini, delegelerini satın almaya kalkmışlar” dedi. Şen, bunları, bu paraları, bu satın almaları şu paralarla yapmışlar ki o paralar belediyelerin paraları. Belediyelerin paraları da hiç kimsenin babasının malı değildir. Halkındır, milletindir, vatandaşlarımızındır. Vatandaşımız diyor ki, bizim paralarımızı çaldılar, kendilerine parti satın aldılar. Bizim paralarımızı çaldılar, kendilerine delege satın aldılar gerçek bu.

“AK Parti 2024 yılının sonundan bu yana birinci parti”

Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şen, AK Parti'nin yerel seçimlerin ardından yaşanan kısa süreli gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Partinin yaptırdığı son araştırmalarda AK Parti'nin açık ara birinci parti konumunda bulunduğunu belirten Şen, “2024 yılının Aralık ayından itibaren AK Parti yeniden birinci parti olmuştur. Ekim ayından itibaren başlayan yükseliş trendi Aralık ayında netleşmiş ve bugün de devam etmektedir. Son araştırmalarımızda oy oranımız yüzde 37-38 bandında görünmektedir. Bu hafta yeni araştırmalar yapılıyor. Büyük ihtimalle mevcut tablo teyit edilecektir. Bizi takip eden parti 26,27 bandında görünüyor” dedi. Şen, "Bu oranların bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bazıları kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında görüyor" dedi.

AK Parti'nin geçmişte yüzde 40 ve yüzde 50'nin üzerinde oy almış bir siyasi hareket olduğunu hatırlatan Şen, mevcut yükselişi sürpriz olarak değerlendirmediklerini ifade etti.

“AK Parti zaten Türkiye'nin en güçlü siyasi hareketlerinden biridir. Bizim için yükseliş sürpriz değildir. Daha iyi sonuçlar almak ve milletimizin beklentilerine daha güçlü cevap vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“CHP'nin iç tartışmaları bizi ilgilendirmiyor”

Gazetecilerin CHP içerisindeki gelişmelere ilişkin sorularını da değerlendiren Şen, başka partilerin iç meseleleri hakkında konuşmayı tercih etmediklerini söyledi.

AK Parti'nin parti kurullarında ülkenin temel meselelerinin ele alındığını vurgulayan Şen, “Bize sık sık CHP'de ne konuşulduğu, hangi tartışmaların yaşandığı soruluyor. Açık söylemek gerekirse AK Parti ciddi bir kurumdur. MYK ve MKYK toplantılarımızda Türkiye'nin güvenliği, ekonomisi, dış politikası ve milletimizi ilgilendiren konular konuşulur. Başka partilerin iç meseleleri bizim gündemimiz değildir” ifadelerini kullandı. Şen,

“Terörsüz Türkiye artık bir zorunluluktur”

Türkiye'nin terörle mücadelede tarihi bir dönemece girdiğini ifade eden Şen, Terörsüz Türkiye hedefinin devlet politikası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda son derece net bir irade ortaya koyduğunu belirten Şen, “Bu iş bitecek ve bitmek zorunda. Türkiye artık enerjisini terörle mücadeleye harcayan bir ülke olmaktan çıkmalıdır. Dünyada çok büyük gelişmeler yaşanıyor. Bölgesel ve küresel riskler giderek artıyor. Türkiye'nin stratejik hedeflerine odaklanabilmesi için terör meselesinin tamamen ortadan kalkması gerekiyor” dedi.

Türkiye'nin hem güvenlik hem de ekonomik anlamda yeni bir döneme girdiğini belirten Şen, terörün sona ermesinin ülkenin kalkınmasına ve demokratikleşmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Şen, “Bu sürecin başarıya ulaşmasını toplumun çok geniş kesimleri istiyor. Devlet üzerine düşeni yapıyor. Meclis üzerine düşeni yapacaktır. Sürecin diğer taraflarının da sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Türkiye dört bir yanında krizlerle aynı anda mücadele ediyor”

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, Türkiye'nin son derece kritik bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın tam koordinasyon içinde çalıştığını ifade eden Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti.

Gazze'den Ukrayna'ya, Karadeniz'den Orta Doğu'ya kadar birçok gelişmenin anlık olarak takip edildiğini söyleyen Şen, “Devletimizin ilgili kurumları dakikalık hatta saniyelik gelişmeleri izliyor. Türkiye sadece kendi sınırlarını koruyan bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın korunmasına katkı sağlayan bir aktördür” dedi.

“Türk Silahlı Kuvvetleri sürekli teyakkuz halinde”

Türkiye'nin çevresindeki savaş ve çatışma ortamına dikkat çeken Şen, güvenlik güçlerinin her türlü senaryoya karşı hazır durumda olduğunu söyledi.

“Bugün kuzeyimizde ve güneyimizde çatışmalar yaşanıyor. Böyle bir ortamda güvenlik birimlerimizin ve ordumuzun sürekli hazırlıklı olması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü gelişmeye karşı görev başındadır” dedi.

“Türkiye'nin diplomatik katkılarını tarih yazacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomatik girişimlerin ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşılacağını ifade eden Şen, Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümünde önemli roller üstlendiğini söyledi.

“Bugün açıklanamayan birçok diplomatik çalışma var. Ancak ilerleyen yıllarda Türkiye'nin bölgesel barışın sağlanmasındaki katkıları daha net ortaya çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Dışişleri Bakanlığımızın çalışmaları, istihbarat ve savunma kurumlarımızın katkıları tarih tarafından kayda geçirilecektir” dedi.

“Seçimlerin zamanında yapılması AK Parti'nin temel yaklaşımıdır”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Şen, AK Parti'nin temel yaklaşımının seçimlerin zamanında yapılması olduğunu belirtti.

Kamuoyunda zaman zaman farklı tarihler dile getirildiğini ancak bunların kişisel değerlendirmeler olduğunu söyleyen Şen, “Henüz bu konuda yapılmış resmi bir çalışma bulunmuyor. Gerekli değerlendirmeler zamanı geldiğinde yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye darbe anayasasından kurtulmalıdır”

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Şen, Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“Demokratik bir ülkeye darbeciler tarafından hazırlanmış bir anayasa yakışmaz” diyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yoğun mesai harcadığını belirtti.

Şen, siyasi partiler arasında yürütülen görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediğini ifade ederek, “Yeni anayasa ancak geniş toplumsal ve siyasi uzlaşmayla mümkün olabilir. Şu ana kadar yürütülen temaslarda olumlu bir hava görüyoruz” dedi.

“Yargıyı hedef almak doğru değildir”

Yolsuzluk soruşturmaları ve yargıya yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Şen, ortaya atılan iddiaların hukuk içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı çevrelerin yargı kararlarını sonuçlarına göre değerlendirdiğini savunan Şen, “Karar sizin lehinize olunca bağımsız yargı, aleyhinize olunca siyasallaşmış yargı demek doğru değildir. Hukuk devletinde karar verme yetkisi mahkemelerindir” diye konuştu.

Vatandaşların kamu kaynaklarının korunmasına büyük önem verdiğini ifade eden Şen, yargıya yönelik genelleyici suçlamaların kurumsal güvene zarar verebileceğini belirtti.

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlamayı sürdüren Şen, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hem iç politikada hem de dış politikada önemli gelişmeler yaşayacağını, AK Parti'nin de tüm çalışmalarını bu süreçlere hazırlık çerçevesinde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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