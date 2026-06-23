Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Hasan Balcı, Fatih Sultan Mehmet ve Reşit Gümüşer İlkokulundan minik öğrencileri misafir etti. Çocuklar, Başkan Görgel ile keyifli bir sohbet gerçekleştirirken hem merak ettikleri soruları sorma hem de taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu.

Öğrencilerin yerel yönetimleri yakından tanımalarını sağlamak ve belediyenin çalışma alanlarını yerinde görmelerine imkân sunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, samimi ve sıcak anlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi binasını gezen öğrenciler, belediyenin hizmet birimleri hakkında da bilgi aldı.

Başkan Görgel, Soruları Tek Tek Yanıtladı

Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmada öğrenciler, Başkan Fırat Görgel’e belediye başkanlığı görevi, şehir için yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında sorular yöneltti. Miniklerin merak ettiği tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Başkan Görgel, çocukların fikirlerini ve önerilerini de dikkatle dinledi. Öğrenciler, oyun alanları, spor tesisleri ve çevre düzenlemeleriyle ilgili isteklerini dile getirirken; Başkan Görgel de taleplerin karşılanması yönünde çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Hayalini Kurdu, Sözünü Tuttu ve Başkanla Buluştu

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise Hasan Balcı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hamza İlber Kurt'un hikâyesi oldu. Sınıf başkanlığı seçimlerinde arkadaşlarına, "Başkan Fırat Görgel'i sınıfımıza getireceğim" sözünü veren Hamza, bu vaadini Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek gerçekleştirdi. Başkan Görgel de Hamza'nın seçim döneminde verdiği sözü yerine getirmek için gösterdiği çabayı tebessümle karşılarken, öğrenciyi azmi ve özgüveni dolayısıyla tebrik etti.

“Bugünün Öğrencileri Yarına Yön Veren Bireyler Olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların gözünden şehrimizi dinlemek, hayallerini ve beklentilerini öğrenmek bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın kendilerini ifade edebildiği, fikirlerini özgürce paylaşabildiği ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Bugünün öğrencileri, yarının şehir yöneticileri, bilim insanları ve ülkemize yön verecek bireyleri olacak. Bu nedenle onların eğitimine, gelişimine ve sosyal hayatına katkı sunacak her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.