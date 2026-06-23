Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve modern ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını artıran Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de kapsamlı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Andırın’ın en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Göksun Caddesi’nde kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Yürüyüş Yolları Tamamlandı, Sıra Asfaltta

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin ana arterlerinden Göksun Caddesi’nde ilk etapta yürüyüş yolu imalatları tamamlandı. Yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların ardından ekipler şimdi de asfalt yenileme sürecine geçti.

Asfalt Öncesi Zemin Hazırlığı Başladı

Toplam 1,5 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt serimi öncesinde zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda iş makineleriyle caddede kazıma çalışmalarına başlandı. Mevcut yol yüzeyinde zamanla oluşan deformasyonlar giderilerek eski asfalt tabakası kaldırılıyor. Böylece sıcak asfalt uygulaması için daha sağlam ve uzun ömürlü bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Cadde Sıcak Asfaltla Yenilenecek

Kazıma ve zemin düzenleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından arterde sıcak asfalt serimine başlanacak. Yolun tamamı yeni sıcak asfaltla kaplanarak sürücüler için daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlanacak.

Modern Aydınlatma Elemanları Kazandırılacak

Göksun Caddesi’nde yürütülen yol yenileme çalışmaları yalnızca yürüyüş yolları ve sıcak asfaltla sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında Göksun Caddesi’nde aydınlatma sistemleri de yenilenecek. Göksun Caddesi’ne modern ve estetik aydınlatma elemanları kazandırılarak arterin gece görünümü iyileştirilecek, ulaşım güvenliği artırılacak.

Ulaşıma ve Kent Estetiğine Katkı

Yürüyüş yolları, yenilenen asfaltı ve modern aydınlatma sistemleriyle Göksun Caddesi’nin baştan sona yenilenerek Andırın’ın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması hedeflenirken, gerçekleştirilen yatırımlarla ilçenin estetik görünümünün de güçlendirilmesi amaçlanıyor.