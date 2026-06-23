Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine hitap eden eğitim ve gelişim odaklı projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için hazırlanan Genç KAMEK Yaz Dönemi Kursları, birbirinden farklı eğitim içerikleriyle bu yıl da kapılarını açıyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek program için başvurular başladı. 13 - 18 yaş arasındaki gençlere yönelik hazırlanan kurs programı, katılımcıların hem yeni beceriler kazanmasını hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek.

Sanat, Teknoloji ve Kültür Aynı Çatı Altında

Genç KAMEK'te bu yıl toplam 24 farklı atölye gençlerle buluşacak. Program kapsamında geleneksel el sanatlarından dijital teknolojilere kadar geniş bir eğitim yelpazesi sunulacak. El sanatlarına ilgi duyan katılımcılar; ebru, çini, seramik şekillendirme, deri minyatür ürün tasarımı, ahşap boyama, resim, temel dikiş teknikleri, kot çanta ve organizer üretimi ile pastacılık eğitimlerine katılabilecek.

Teknolojiye ilgi duyan öğrenciler ise mobil fotoğrafçılık, temel Python eğitimi, kod tabanlı oyun geliştirme ile dijital tasarım ve çizim atölyelerinde çağın gerektirdiği dijital yetkinlikleri kazanma imkânı bulacak. Gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmek amacıyla A1 seviyesinde İngilizce kursu da eğitim programında yer alıyor. Bunun yanı sıra müziğe ilgi duyan gençler; keman, gitar, bağlama, kanun, ney, darbuka, bendir ve şan eğitimleriyle yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak. Halk oyunları kursları ise katılımcıları kültürel değerlerle buluşturacak.

Başvurular Çevrimiçi Gerçekleştiriliyor

Başvurular, 25 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek. Başvuru işlemleri, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/06/23/genc-kamek-kurslari-basvuru-formu internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor.