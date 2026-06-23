Edinilen bilgilere göre kaza, Afşin merkez Beyceğiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.’nın yönetimindeki kamyonet ile O.K.K. idaresindeki ATV araç, cadde üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sert bir şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Savruldular

Yaşanan kazada, her iki aracın sürücüsü ile birlikte ATV’de yolcu konumunda bulunan A.C.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri, kazayı görüp yardıma koşan vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinde sağlık ekipleri tarafından titizlikle yapıldı.

2 Kişinin Hayati Tehlikesi Sürüyor

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla süratle Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar hemen tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, ATV sürücüsü O.K.K. ile ATV'de yolcu olarak bulunan A.C.A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü H.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken, olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.