Aksu TV ekranlarında yayınlanan Haber Ötesi programının konuğu Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru oldu. Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu program, DSİ’nin Kahramanmaraş’taki yeni hizmet binasından canlı olarak gerçekleştirildi.

Programda, DSİ tarafından son 23 yılda Kahramanmaraş’a yapılan 148 milyar liralık yatırımın şehre kazandırdığı hizmetler ve geleceğe yönelik projeler detaylı şekilde değerlendirildi. Su yönetiminden tarıma, baraj yatırımlarından enerji üretimine kadar birçok başlık canlı yayında masaya yatırıldı.

Kazım Doğru, Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen 202 tesisin bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine sağladığı katkıları anlatırken, deprem sonrası yürütülen içme suyu çalışmaları hakkında da önemli bilgiler verdi. Programda ayrıca açılan sondaj kuyuları, yeni içme suyu projeleri, sulama yatırımları ve tarımsal üretime sağlanan katkılar ele alındı.

Haber Ötesi’nde Kahramanmaraş’ın su kaynakları, baraj ve gölet projeleri, taşkın kontrol yatırımları, hidroelektrik santralleri ile iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı alınan tedbirler de gündeme geldi. Doğru, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde DSİ’nin üstlendiği görevleri ve kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları da anlattı.

Yoğun ilgi gören programda, Kahramanmaraş’ın sürdürülebilir su yönetimi, tarımsal kalkınması ve altyapı yatırımlarına ilişkin önemli mesajlar verildi.