Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan mühimmat imha sahasında meydana gelen patlama, iki kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olay, saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten mevkisindeki imha sahasında yaşandı.

AR-GE Çalışmaları Sırasında Patlama Meydana Geldi

Valilik açıklamasında, sahada yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patladığı belirtildi. Patlama sonucu özel bir şirkette görev yapan iki personel olay yerinde hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

AFAD ve Güvenlik Ekipleri Bölgeye Gönderildi

Olayın hemen ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlar hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, sahada detaylı inceleme çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, bölgede herhangi bir risk oluşmaması için gerekli tedbirlerin uygulandığını bildirdi.

Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Kırıkkale Valiliği, meydana gelen olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, patlamanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Valilikten Başsağlığı Mesajı

Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden personeller için taziye mesajına da yer verildi.

Açıklamada, "Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.