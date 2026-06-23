Tören saygı durunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Daha sonra Güzel Sanalar Fakültesi öğrencileri çoksesli korosu tarafından mezuniyet konseri verildi.

Ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2025-2026 akademik yılında binlerce öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Okumuş, "Eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışacağız ki bu ülkeyi daha ileri seviyelere getirelim. Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ve donanımlı ülkelerinden biri haline getirmemiz lazım. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Üniversite birincisi, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hatice Eser, bütün mezunlar adına bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından mezuniyet kütüğüne Vali Ünlüer ve Rektör Okumuş ile birlikte plaket çaktı.

Farklı bölümlerden dereceye girerek mezun olan öğrencilere ödül ve belgeleri, protokol üyelerince takdim edildi.

Törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, dekanlar, bölüm başkanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin sonunda mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.