Polislik hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sonuçların erişime açıldığını duyurdu.

10 Bin Öğrenci Polis Teşkilatına Katılacak

Dönem POMEM kapsamında;

6 bin 800 lisans mezunu erkek,

Bin 200 lisans mezunu kadın,

Bin 700 ön lisans mezunu erkek,

300 ön lisans mezunu kadın,

olmak üzere toplam 10 bin öğrenci Polis Meslek Eğitim Merkezlerine kabul edilecek.

Başarılı olan adaylar eğitim süreçlerinin ardından Türk Polis Teşkilatı bünyesinde görev yapacak.

POMEM Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

Sonuç ekranında adayların başarılı veya başarısız olduklarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Bakan Çiftçi'den Tebrik Mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek sonuçların adaylar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Çiftçi, göreve başlayacak polis adaylarının millete sadakatle ve başarıyla hizmet etmeleri temennisinde bulundu.

Polislik Hayali Kuran Binlerce Aday Sonuçları Kontrol Ediyor

Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce aday ve ailesi Polis Akademisi sistemine giriş yaparak sonuçlarını sorgulamaya başladı. Sosyal medyada da "POMEM sonuçları açıklandı" etiketi kısa sürede gündem oldu.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yerleşmeye hak kazanan adaylar için bundan sonraki süreçte kayıt ve eğitim takvimi ayrıca duyurulacak.