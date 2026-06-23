Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 34. Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Üyeleri ve Kahramanmaraş iş dünyasının temsilcileri katıldı. Toplantının özel konuğu ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit oldu.

Şehrin ekonomik gündeminin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, iş dünyasının mevcut durumu, beklentileri, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Toplantı, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’nun Haziran ayı faaliyetlerine ilişkin sunumuyla devam etti.

“Kahramanmaraş İş Dünyasının Sesini Her Platformda Duyuruyoruz”

Sunumunda KMTSO’nun yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Buluntu, Oda olarak üyelerin ihtiyaçlarına çözüm üretirken, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın üretim, yatırım, ihracat ve istihdam gücünü daha ileriye taşımaya odaklandıklarını söyledi. Buluntu, “Bizim için temel hedef; sadece bugünün sorunlarına cevap vermek değil, aynı zamanda şehrimizin yarınlarını daha güçlü bir ekonomik zemine oturtmaktır. Bu anlayışla hem yerelde hem ulusal ve uluslararası platformlarda Kahramanmaraş iş dünyasının sesini duyurmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“1 Milyon Euro Hibe İle İhracat ve İstihdama Destek Sağlanacak”

Uluslararası ortaklıklarla yerel kalkınmayı destekleyen çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Buluntu, GIZ ile yürütülen proje kapsamında ihracat ve istihdam odaklı önemli bir destek mekanizmasının hayata geçirildiğini kaydetti. Buluntu, “GIZ ile yaptığımız proje neticesinde 1 milyon Euro hibe desteği kapsamında 30 firmamıza ihracat desteği sağlanması ve 150 kişilik istihdam hedefi, şehrimizin ekonomik toparlanma sürecine önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik temaslara da değinen Buluntu, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’yü KMTSO’da misafir ettiklerini hatırlatarak, organize sanayi bölgelerinin mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve yeni yatırım alanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

“Bir Şehrin Gücü İnsan Kaynağında Saklıdır”

Kahramanmaraş’ın kalkınma hedeflerine ulaşmasında ortak akıl, güçlü iletişim ve dayanışma kültürünün büyük önem taşıdığını belirten Buluntu, şehrin gelişiminde insan kaynağının kritik bir rol oynadığını ifade etti. Buluntu, “Bir şehrin gücü, yalnızca fabrikalarında, makinelerinde ya da rakamlarında değil; insan kaynağında, birlik ruhunda ve ortak hedeflere yürüme iradesinde saklıdır” diye konuştu.

Kadın Girişimcilere Güçlü Destek

Kadın girişimcilerin kalkınma vizyonunun merkezinde yer aldığını vurgulayan Buluntu, Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi’nde faaliyet gösteren girişimcilerin üretimlerini, emeklerini ve başarı hikâyelerini desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Depremden etkilenen 11 ilden kadın girişimcileri bir araya getiren Geleneksel 3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali’nin de gurur verici bir organizasyon olduğunu belirten Buluntu, “156 kadın girişimcimizin stant açtığı, 3 günde 130 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festivalimiz; kadın emeğinin, üretimin ve dayanışmanın ne kadar güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha ortaya koydu” dedi.

“İSO 500’de 8 Firmamızın Yer Alması Gurur Verici”

TOBB 82. Genel Kurulu’nda Divan Kurulu Üyeliği görevini üstlenerek Kahramanmaraş iş dünyasını Türkiye’nin en önemli ekonomik karar platformlarından birinde temsil ettiklerini hatırlatan Buluntu, şehrin üretim, yatırım ve ihracat potansiyelini her zeminde dile getirmeye devam edeceklerini kaydetti. Şehrin sanayi gücüne ilişkin önemli bir başarıya da dikkat çeken Buluntu, İSO 500 listesinde 8 Kahramanmaraş firmasının yer almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Buluntu, “Bu başarı, Kahramanmaraş’ın üretim gücünün, sanayi birikiminin ve rekabetçi yapısının açık bir göstergesidir. Zorlu koşullara rağmen üretmekten, istihdam oluşturmaktan ve ülkemize değer katmaktan vazgeçmeyen tüm sanayicilerimizi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş Sanayisiyle Olduğu Kadar Kültürüyle De Güçlü Bir Şehir”

Kahramanmaraş’ın yalnızca sanayisiyle değil, kültürü, edebiyatı ve yetiştirdiği değerlerle de güçlü bir şehir olduğunu belirten Buluntu, UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanına layık görülmesinin şehrin kültürel zenginliğinin dünya çapında kabul gördüğünün önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Buluntu, Rasim Özdenören’in “Bir şehrin ruhu, yetiştirdiği insanlarda yaşar” sözünü hatırlatarak, “Kahramanmaraş’ın ruhu hem üreten insanında hem düşünen, yazan, emek veren insanında yaşamaya devam edecektir” dedi.

KOBİ’lere Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Desteği

Dijital dönüşüm alanında da üyelerin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade eden Buluntu, Trendyol öncülüğünde, TOBB, MÜSİAD ve KMTSO iş birliğinde hayata geçirilen “Dijital Usta Yanınızdayız Projesi” kapsamında KOBİ’lere e-ticaret, dijitalleşme ve yeni nesil iş modelleri konusunda önemli bilgiler aktarıldığını belirtti. Buluntu, rekabetin artık yalnızca üretim gücüyle değil; dijital kabiliyet, pazara erişim hızı ve yeniliklere uyum becerisiyle şekillendiğini söyledi.

TOBB ve Eurochambres organizasyonuyla gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Elçileri Programı’na da dâhil olduklarını aktaran Buluntu, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve çevresel farkındalık konularında üyelere rehberlik etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Ekonomik Göstergeleri Dikkatle Takip Ediyoruz”

Toplantıda ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Buluntu, Ocak-Mayıs döneminde Kahramanmaraş ihracatının yaklaşık 518 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracatın lokomotifi konumunda olduğunu ifade eden Buluntu, demir ve demir dışı metaller ile kâğıt ve orman ürünleri sektörlerinde dikkat çekici artışlar yaşandığını söyledi.

Kurulan şirket sayısında önceki yılın aynı dönemine göre düşüş, kapanan şirket sayısında ise artış yaşandığını belirten Buluntu, bu tablonun dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Buluntu, “Finansmana erişim, yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve işletmelerimizin rekabet gücünün korunması önümüzdeki dönemin en önemli başlıkları arasında yer almaktadır” dedi.

SGK özel sektör zorunlu sigortalı sayılarında 2026 yılının ilk aylarında 160 bin bandında dengelenen bir seyir görüldüğünü ifade eden Buluntu, bu tablonun istihdamı korumanın ve yeni istihdam alanları oluşturmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

“Her Rakamın Arkasında Alın Teri Var”

KMTSO olarak ekonomik verileri yalnızca rakam olarak görmediklerini vurgulayan Buluntu, “Her ihracat rakamının arkasında alın teri, her istihdam verisinin arkasında bir aile, her yeni yatırımın arkasında bu şehre duyulan güven olduğunu biliyoruz” dedi. Başkan Buluntu, önümüzdeki süreçte de üyelerin sorunlarını ilgili kurumlara taşımaya, çözüm önerileri geliştirmeye, yeni iş birlikleri kurmaya ve Kahramanmaraş iş dünyasının gücünü daha görünür kılmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit’ten Güvenlik ve Asayiş Sunumu

Toplantının özel konuğu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise il genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, asayiş çalışmaları, trafik tedbirleri, suçla mücadele faaliyetleri ve vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik alınan önlemler hakkında meclis üyelerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Yiğit, Kahramanmaraş’ın huzur ve güven ortamının korunması adına emniyet teşkilatının sahada etkin, planlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, özellikle şehir merkezinde, ticari hayatın yoğun olduğu bölgelerde ve sanayi alanlarında güvenliğin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.