Altın Piyasasında Güne Düşüşle Başlangıç

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Kahramanmaraş Kapalıçarşı ve Kuyumcular Odası verilerine göre altın, yeni işlem gününe düşüş eğilimiyle başladı.

Gram altın sabah saatlerinde 6.108 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 10.181 TL’den, Cumhuriyet altını ise 40.553 TL seviyesinden satıldı.

Kahramanmaraş Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları

Kuyumcular Odası verilerine göre piyasadaki güncel satış fiyatları şöyle:

Gram Altın: 6.108 TL

6.108 TL Çeyrek Altın: 10.181 TL

10.181 TL Yarım Altın: 20.362 TL civarı

20.362 TL civarı Cumhuriyet Altını: 40.553 TL

40.553 TL Ons Altın: 4.088 dolar

Küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği çeyrek altın ve gram altında görülen geri çekilme dikkat çekti.

Küresel Piyasalarda Baskı Artıyor

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin arkasında küresel ekonomik gelişmeler yer alıyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerinden yarattığı baskı, merkez bankalarının para politikalarını daha sıkı hale getirmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında yıl sonuna kadar iki faiz artışı beklentisinin güçlenmesi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed Verileri Piyasaların Odağında

Bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi ve ABD büyüme rakamları, altının yönü açısından kritik önem taşıyor. Analistler, bu verilerin Fed’in gelecek adımlarına ilişkin beklentileri doğrudan şekillendireceğini belirtiyor.

Altında Yön Ne Olacak?

Yıl başında Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişelerle destek bulan altın fiyatları, son dönemde faiz beklentilerinin güçlenmesiyle baskı altında kalıyor. Uzmanlara göre kısa vadede dalgalı seyir devam edebilir.