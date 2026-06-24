Niğde kent merkezinde bulunan El Hacı Mahmut Caddesi üzerinde yer alan bir otelde konaklayan 26 yaşındaki Reyhan Yener’den bir süre haber alınamaması üzerine durumdan şüphelenen görevliler odayı kontrol etti.

Odaya giren personel, genç kadını hareketsiz halde buldu.

Sağlık Ekipleri Ölümü Teyit Etti

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, Reyhan Yener’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından odada güvenlik ve delil çalışması gerçekleştirildi.

Cenazesi Göksun’da Toprağa Verildi

Hayatını kaybeden Reyhan Yener’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Kaleboynu Mahallesi’nde toprağa verildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ölüm sebebine ilişkin adli tıp raporunun belirleyici olacağı bildirildi.