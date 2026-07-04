Kahramanmaraş'ta Trafik İçin İlk Adım Atıldı

Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşımı rahatlatacak Kuzey Çevre Yolu Bağlantı Projesi kapsamında çalışmalar resmen başladı. Şehir yönetimi ile Karayolları yetkililerinin koordinasyonunda yürütülen proje doğrultusunda, Kılavuzlu girişinde yeni trafik düzenlemesi hayata geçirildi.

Şehir Merkezine Giriş Artık Üç Şerit

Yeni düzenleme kapsamında Kayseri yönüne ulaşımı sağlayacak alternatif güzergâh hizmete açıldı. Böylece şehir merkezine giriş yönünde trafik kapasitesi artırılarak sürücülere üç şeritli ulaşım imkânı sunuldu.

Uygulamanın özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğu önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

8 Milyar TL'lik Dev Yatırım

Yaklaşık 8 milyar TL yatırım bedeline sahip Kuzey Çevre Yolu'nun Kılavuzlu etabında kapsamlı ulaşım projeleri hayata geçirilecek.

Proje kapsamında;

Modern 3 katlı köprülü kavşak inşa edilecek,

inşa edilecek, Mevcut Kılavuzlu Köprüsü genişletilecek,

Şehir giriş ve çıkışlarına ilave şeritler kazandırılacak.

Hedef Daha Güvenli ve Kesintisiz Ulaşım

Tamamlandığında Kahramanmaraş'ın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen proje sayesinde şehir içi trafik akışı hızlanacak, transit geçişler kolaylaşacak ve sürücüler daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânına kavuşacak.