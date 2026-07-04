Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam'ın yanı sıra mahalle sakinleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan duaların ardından cami ve Kur'an kursunun temeline ilk harç döküldü. Katılımcılar, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek ibadet ve eğitim yuvasının mahalleye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalle sakinlerinin dini ve sosyal ihtiyaçlarına katkı sunması hedeflenen Sofu Halil Kurtgöz Camii ile Veli Sevmez Kur'an Kursu'nun tamamlanmasının ardından bölge halkına ibadet ve dini eğitim alanında önemli hizmet vermesi bekleniyor.