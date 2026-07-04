Türkiye-Pakistan İş Forumu Düzenlendi

Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile çok sayıda bakan, iş insanı ve davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Türk Yatırımları 2 Milyar Doları Geçti

Bolat, Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, karşılıklı yatırımların artmasının ticaret hacmini de önemli ölçüde büyüteceğini söyledi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki mevcut ticaret hacminin 1,2-1,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Bolat, ekonomik ilişkilerin yalnızca mal ticaretiyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Yeni Hedef: Dijital Ekonomi ve Hizmet Ticareti

Bakan Bolat, 2023 yılında yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik teknik görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Önümüzdeki dönemde;

Hizmet ticareti,

Yatırımlar,

Dijital ekonomi,

Bilgi teknolojileri,

Savunma sanayisi,

Mühendislik

gibi alanlarda da yeni iş birliği adımlarının atılmasının planlandığını açıkladı.

400 Milyar Dolarlık İhracat Vurgusu

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bolat, son 23 yılda milli gelirin ve kişi başına düşen gelirin dolar bazında yaklaşık 6 kat arttığını, Türkiye'nin 1,6 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını söyledi.

Bolat ayrıca, mal ve hizmet ihracatının toplamının ilk kez 400 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirterek, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem

Forumda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaretin daha da artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi yönünde kararlılık mesajı verildi. İki ülkenin önümüzdeki dönemde ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı bir seviyeye taşıması hedefleniyor.