İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkisini gösteren gök gürültülü sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Avrupa Yakası’nda özellikle Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kağıthane, Sultangazi ve Bakırköy ilçelerinde kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı, rögarların taşması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Alt Geçitlerde Araçlar Mahsur Kaldı

Zincirlikuyu’daki alt geçitte su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede trafik akışı güçlükle sağlandı.

Şişli ve Kağıthane’de vatandaşlar su tahliyesi için rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Mecidiyeköy Meydanı’nda ise araçlar tekerlek hizasına kadar yükselen suyun içinde ilerlemek zorunda kaldı.

Esnaf ve Vatandaş Seferber Oldu

Fatih’te Kapalı Çarşı çevresinde biriken yağmur suları esnafı zor durumda bıraktı. İş yerlerine su girmemesi için yoğun çaba harcandı.

Sultangazi’de kaldırım seviyesini aşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar’da da aralıklarla etkili olan sağanak, yer yer ulaşımı olumsuz etkiledi. Çekmeköy’de tıkanan rögarlar vatandaşların müdahalesiyle açılmaya çalışıldı.