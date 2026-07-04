AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nda konuşan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nda bizim görevimiz, huzurun yüzyılını inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Bayburt'un huzurlu illerden biri olduğunu belirten Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ve terörle mücadelenin ülke genelinde aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Program kapsamında MHP Bayburt İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Çiftçi, partililerle bir araya geldi.