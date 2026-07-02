İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 307 şüpheli gözaltına alındı.

5 Milyar 388 Milyon Liralık Para Trafiği Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik finansal hareketlerin detaylı şekilde incelendiğini bildirdi.

Son Bir Ayda 45 Ayrı Operasyon

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube ekiplerince son bir ay içerisinde 45 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık şebekeleri ile suçtan elde edilen mal varlıklarını aklamaya çalışan yapılanmaları hedef aldı.

Bakanlıktan Kararlılık Mesajı

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, dolandırıcılık şebekeleriyle mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak şu değerlendirmeye yer verildi:

"Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Ayrıca operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm personel tebrik edildi.