Türkiye’de çevre dostu dönüşüm hedefiyle başlatılan Depozito Yönetim Sistemi, ilk gününde beklentilerin üzerinde bir katılım sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devreye alınan sistem, kısa sürede milyonlarca ambalajın geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini sağladı.

24 SAATTE 1,5 MİLYON AMBALAJ GERİ DÖNDÜ

DOA makineleri üzerinden yapılan iade işlemlerinde yalnızca bir gün içinde 1 milyon 547 bin 850 adet cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

Depozito sisteminin dijital ayağı olan DOA mobil uygulaması da yoğun ilgi gördü. İlk gün itibarıyla 649 bin 244 vatandaş uygulamayı indirerek sisteme kayıt oldu. Böylece hem dijital hem de fiziksel geri dönüşüm süreci eş zamanlı olarak devreye girmiş oldu.

BAKAN KURUM: “DOA’YI MİLLETİMİZ ÇOK SEVDİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sistemin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz DOA’yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcıya ulaştık, 1,5 milyon ambalaj geri kazandırıldı.”