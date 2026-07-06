Ankara, NATO Zirvesi İçin Hazır

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

"Tüm Başlıkları Aynı Hassasiyetle Ele Aldık"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, güvenlik planlamasının çok yönlü şekilde hazırlandığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergâhlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık."

Emniyet ve Jandarma Tam Koordinasyonla Görev Yapacak

Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili tüm kurumların zirve boyunca tam koordinasyon içerisinde görev yapacağını belirterek, Türkiye'ye yakışır bir güvenlik organizasyonunun hayata geçirileceğini vurguladı.

"Türkiye İçin Tarihi Bir Başarı"

Çiftçi, böylesine kritik bir dönemde Türkiye'nin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının uluslararası diplomasi açısından önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı ve devlet kurumlarının güçlü organizasyon kapasitesinin bir sonucu olduğunu belirten Çiftçi, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanması için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.