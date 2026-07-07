Trump'ı Taşıyan Uçak Ankara'ya İniş Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine iki günlük diplomasi trafiğine katılacak.

Başkentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, Trump'ın resmi programı yoğun diplomatik temaslarla devam edecek.

Erdoğan ile Beştepe'de Kritik Görüşme

Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen ABD Başkanı Donald Trump, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Liderler arasındaki görüşmede;

Türkiye-ABD ilişkileri,

Savunma sanayi iş birliği,

Ticaret ve yatırım alanındaki gelişmeler,

Bölgesel ve küresel güvenlik konuları,

NATO gündemi

başta olmak üzere birçok önemli başlığın ele alınması bekleniyor.

Gözler NATO Liderler Zirvesi'nde

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Liderler Zirvesi, dünya siyasetinin en önemli buluşmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Türkiye'de temaslarda bulunurken, güvenlik, savunma ve uluslararası iş birliği konuları masaya yatırılacak.

Trump ile Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşme ise zirvenin en dikkat çeken diplomatik temaslarından biri olarak öne çıkıyor.