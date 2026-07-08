NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, zirvenin somut sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti.

“NATO Sonuç Üretiyor”

Rutte, geçen yıl Lahey’de alınan kararların Ankara Zirvesi’nde uygulamaya geçirildiğini belirterek, savunma harcamalarının artırılması ve yeni askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Savunma Sanayisinde Dev Adımlar

Zirve kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu’nda 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını açıklayan Rutte, insansız sistemlere önümüzdeki beş yılda 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu. Ayrıca NATO’nun yakıt tedarik altyapısının güçlendirilmesi için 27 milyar avroluk yeni yatırım planı da hayata geçirilecek.

Ukrayna’ya Destek Sürecek

Rutte, müttefik ülkelerin Ukrayna’ya yönelik desteğinin devam edeceğini belirterek, bu yıl ve gelecek yıl için en az 70 milyar avroluk askeri yardım ve eğitim desteği taahhüdünde bulunulduğunu açıkladı.

NATO’nun kolektif savunma ilkesine bağlılığının Ankara’da bir kez daha teyit edildiğini ifade eden Rutte, “NATO, değişen tehditlere uyum sağlayarak 1 milyar insanın güvenliğini korumayı sürdürecek” dedi.