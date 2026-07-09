Zorlu kış şartları nedeniyle yıpranan dev Türk Bayrağı, yürütülen kapsamlı bakım çalışmalarıyla yeniden ilk günkü canlı ve görkemli görünümüne kavuşturuluyor.

Onikişubat Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen çalışmaların, belediye bütçesine herhangi bir mali yük oluşturmadan sponsor firmaların katkılarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Bakım ve onarım sürecinin tamamlanmasının ardından, Kahramanmaraş'ın önemli simgelerinden biri haline gelen dev Türk Bayrağı'nın yeniden tüm ihtişamıyla dalgalanmaya devam edeceği ifade edildi.

Onikişubat Belediyesi, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan dev Türk Bayrağı'nın korunması ve gelecek yıllarda da aynı görkemiyle varlığını sürdürmesi için gerekli bakım çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.