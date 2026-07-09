Zorlu kış şartları nedeniyle yıpranan dev Türk Bayrağı, yürütülen kapsamlı bakım çalışmalarıyla yeniden ilk günkü canlı ve görkemli görünümüne kavuşturuluyor.

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Onikişubat Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen çalışmaların, belediye bütçesine herhangi bir mali yük oluşturmadan sponsor firmaların katkılarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

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Bakım ve onarım sürecinin tamamlanmasının ardından, Kahramanmaraş'ın önemli simgelerinden biri haline gelen dev Türk Bayrağı'nın yeniden tüm ihtişamıyla dalgalanmaya devam edeceği ifade edildi.

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Onikişubat Belediyesi, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan dev Türk Bayrağı'nın korunması ve gelecek yıllarda da aynı görkemiyle varlığını sürdürmesi için gerekli bakım çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

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