Kahramanmaraş’ta son dönemde vatandaşların dikkatini çeken bir yol, sıra dışı görüntülerle gündeme geldi. Bölgede yapılan denemelerde araçların motor gücü kullanılmadan hareket etmesi, “gizemli yol” olarak adlandırılan noktaya ilgiyi artırdı.

Yolu ilk kez gören vatandaşlar, araçlarını boşa alarak yaptıkları denemelerde herhangi bir gaza basma işlemi olmadan hareket eden araçları görünce şaşkınlık yaşadı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kahramanmaraş’taki bu ilginç nokta, ziyaretçilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sayesinde sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla bölgeye gelerek kendi denemelerini yaparken, ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin de merakını artırdı.

“Araç kendi kendine yukarı çıkıyor” yorumlarının yapıldığı görüntüler, kısa sürede çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

Gerçek Sanıldığı Gibi Değil: İşte Bilimsel Açıklaması

Benzer olayların yaşandığı “gizemli yollar” üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, olayın doğaüstü bir durum olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu tür bölgelerde çevredeki arazi yapısı, yolun konumu ve ufuk çizgisi nedeniyle insan gözü eğimi yanlış algılayabiliyor.

Aslında hafif eğimli olan yol, çevredeki yükseltiler ve görüş açısı nedeniyle yokuş yukarı gibi görünüyor. Araçların hareket etmesinin nedeni ise yer çekimi etkisiyle gerçekleşen doğal eğimden kaynaklanıyor.

Meraklı Vatandaşların Yeni Uğrak Noktası Oldu

Kahramanmaraş’taki gizemli yol, ilginç deneyimler yaşamak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Her ne kadar görüntüler ilk bakışta şaşırtıcı görünse de uzmanlar, olayın tamamen fizik kuralları ve optik algıyla açıklanabileceğini belirtiyor. Bölge, hem yerel halkın hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.