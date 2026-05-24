Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta bayram sofralarının hazırlıkları hız kazandı. Özellikle et yemeklerinin vazgeçilmez tamamlayıcıları arasında yer alan kırmızı biber ve baharat ürünlerine ilgi arttı.

Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzet unsurlarından olan pul biber, isot, acı ve tatlı biber çeşitleri, bayram öncesinde vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kavurma, kebap ve çeşitli yöresel yemeklerin hazırlanmasında kullanılan baharatlar, mutfak alışverişlerinde yeniden ön plana çıktı.

Baharat satışı yapan esnaflar, Kurban Bayramı öncesinde özellikle et yemeklerinde kullanılan doğal baharatlara olan talebin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Vatandaşların bayram sofraları için alışverişlerini erkenden yapmaya başladığını belirten esnaflar, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünün önemli parçalarından biri olan yöresel baharatlar, bayram sofralarına lezzet katmaya hazırlanıyor.