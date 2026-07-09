Kalite, hijyen ve güvenilir üretim anlayışıyla sektörde önemli bir konuma sahip olan firma, Avrupa standartlarına uygun olarak inşa edilen yeni üretim tesisiyle hem üretim kapasitesini artırıyor hem de gıda sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Son teknolojiyle donatılan yeni tesis, yalnızca modern üretim altyapısıyla değil, gıda güvenliği, hijyen, sürdürülebilir üretim ve uluslararası kalite standartlarına uygun çalışma sistemiyle de dikkat çekiyor.

Üretimin her aşamasında titizlikle planlanan tesis, tüketicilere daha güvenilir, daha kaliteli ve daha sağlıklı ürünler sunmayı hedefliyor.

Yüksek teknolojiye sahip üretim hatları, otomasyon sistemleri ve modern kalite kontrol laboratuvarlarıyla donatılan tesiste, ürünlerin ilk ham maddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen tüm süreçleri uluslararası standartlara uygun şekilde kontrol altında tutuluyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan Tatlıpark Genel Koordinatörü Mustafa Gürlemiş, yeni yatırımın yalnızca firma açısından değil, Kahramanmaraş ekonomisi ve gıda sektörü adına da önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Gürlemiş, yeni üretim tesisinin Avrupa standartlarında tasarlandığını belirterek, "Üretim süreçlerimizi en son teknolojiyle buluşturuyoruz. Gıda güvenliği, hijyen, sürdürülebilir üretim ve taviz vermediğimiz ürün kalitesi bizim en temel önceliğimizdir. Modern makine parkurumuz ve gelişmiş üretim altyapımız sayesinde hem üretim kapasitemizi artıracak hem de müşterilerimize her zaman aynı kalite ve lezzeti sunmayı sürdüreceğiz. Tatlıpark ailesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kaliteli ürünlerle damakları tatlandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Avrupa standartlarında hayata geçirilen yeni üretim tesisi, Tatlıpark'ın geleceğe yönelik vizyonunun en önemli adımlarından biri olarak görülürken, örnek bir yatırım olarak da değerlendiriliyor.

Modern üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Tatlıpark, lezzeti teknolojiyle buluşturarak Kahramanmaraş'tan Türkiye'ye ve dünyaya uzanan başarı hikâyesini büyütmeye devam ediyor.