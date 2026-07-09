Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracını güvenli bir noktaya çekerken, çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.