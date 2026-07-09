Geniş İçecek Yelpazesi Sunuluyor

Kahramanmaraş’ın köklü markalarından Akdo, yaz sezonuna özel hazırladığı soğuk içecek seçenekleriyle misafirlerine ferah bir mola sunuyor. Klasik soğuk kahveler, meyveli içecekler ve milkshake çeşitleri, sıcak günlerde yoğun ilgi görüyor.

Yazın Buluşma Noktası

Kaliteli ürün anlayışı ve güler yüzlü hizmetiyle öne çıkan Akdo, serinlemek ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle yaz mevsimine özel hazırlanan içecekler, gençler ve aileler tarafından tercih ediliyor.

Sıcak Günlere Tatlı Bir Ara

Akdo, yaz boyunca sunduğu serinletici lezzetlerle Kahramanmaraşlılara sıcak havalarda nefes aldırmaya ve keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.