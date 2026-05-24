Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik düzenlenen menfur saldırıda ağır yaralanan ve 18 günlük yaşam mücadelesini kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Almina Ağaoğlu'nun acılı babası, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Kızının hatırasını yaşatmak için adalet mücadelesi başlatan acılı baba, Almina, öğretmeni ve arkadaşları için "şehitlik statüsü" verilmesini talep etti.

Ayser Çalık Ortaokulu’na gerçekleştirilen hain saldırının ardından Türkiye, 12 yaşındaki Almina Ağaoğlu’ndan gelen acı haberle bir kez daha sarsılmıştı. Günlerdir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek vefat eden Almina'nın babası, tüm ülkenin yüreğini dağlayan bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan acılı baba, kızının adını ve hakkını korumak için kamuoyundan destek istedi. Paylaşımında adalet ve vefa vurgusu yapan baba, şu ifadeleri kullandı: "Almina artık yanımızda değil. Ama adı var, hatırası var, hakkı var. Tek istediğimiz o hakkın tarihe doğru geçmesi. Bu bir babanın kızına verebileceği en son şey. Kızımın, öğretmeninin ve arkadaşlarının şehitlik hakkının yasal olarak tanınması için kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Devletimizin bu isteğe duyarsız kalmayacağına inanıyoruz."

Kamuoyu ve Sosyal Medya Tek Yürek Oldu

Babanın bu haklı ve hüzünlü talebi, kısa sürede sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Binlerce vatandaş, sivil toplum kuruluşu ve yetkiliye seslenerek, okul sırasında hain bir saldırının kurbanı olan öğrencilerin ve görev başındaki öğretmenlerin hatırasının "şehitlik" statüsüyle taçlandırılması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

Saldırıyla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ederken, ailenin ve kamuoyunun gözü şimdi devlet yetkililerinden gelecek resmi adımlara çevrilmiş durumda.